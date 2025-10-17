Blitzer, Überholverbot und Co. Verkehr am Koblenzer Moselufer: Fünf Alternativen 17.10.2025, 15:00 Uhr

i Die kleinen Hindernisse am Peter-Altmeier-Ufer in Kobenz sollen den Verkehr verlangsamen und Autofahrern durchaus auf den Geist gehen. Aber hätten es nicht auch andere bauliche Eingriffe getan, fragen sich viele. Stadt Koblenz/Ralph Emmerich/Archiv. Stadt Koblenz/Ralph Emmerich

Die Eingriffe am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz sollen den Verkehr für Radfahrer attraktiver und für Autos unattraktiver machen. Aber viele fragen sich: Hätte es dafür nicht bessere Lösungen gegeben? Zu einigen Optionen erklärt sich die Stadt.

Die neue Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer wird weiter kontrovers diskutiert. Nicht wenige fragen sich: Hätte es andere, bessere Lösungen gegeben, um die Strecke attraktiver für Radfahrer und unattraktiver für Autofahrer zu machen? Zumindest gab es Alternativen.







