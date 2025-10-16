Die Eingriffe am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz sollen den Verkehr für Radfahrer attraktiver und für Autos unattraktiver machen. Aber viele fragen sich: Hätte es dafür nicht bessere Lösungen gegeben? Zu einigen Optionen erklärt sich die Stadt.
Lesezeit 2 Minuten
Die neue Verkehrsführung am Peter-Altmeier-Ufer wird weiter kontrovers diskutiert. Nicht wenige fragen sich: Hätte es andere, bessere Lösungen gegeben, um die Strecke attraktiver für Radfahrer und unattraktiver für Autofahrer zu machen? Zumindest gab es Alternativen.