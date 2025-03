Gut besucht war auch in diesem Jahr das Gewerbeparkfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Mülheim-Kärlich. Geboten wurde ein buntes Programm für die gesamte Familie. Unter anderem wirbelten 16 Gruppen bei einem Tanzturnier über die Bühne.

Heiter bis wolkig ging es auf dem Gewerbeparkfest in Mülheim-Kärlich zu. Während die Geschäfte am Nachmittag fünf Stunden lang zum verkaufsoffenen Sonntag einluden, herrschte auf dem Festgelände Partystimmung mit Bühnenprogramm und Budenzauber. Das einmal jährlich stattfindende Event wurde auch dieses Mal gut angenommen, was ein Blick auf ringsum gut gefüllte Parkplätze zeigte.

i Eine von 16 Jugendtanzgruppen bei "Tanz im Park". Alexander Thieme-Garmann

Die Besucher, darunter viele Familien, kamen von nah und fern. Dementsprechend kinderfreundlich war auch das Showspektakel „Tanz im Park“ gestaltet, bei dem 16 Jugendtanzgruppen gegeneinander antraten, um vor den Augen einer Fachjury ihre Gewinner zu ermitteln. Trotz wolkenverhangenen Himmels blieb es die gesamte Veranstaltung über trocken, sodass die im Freien aufgestellten Bierzeltgarnituren zu beliebten Sitzgelegenheiten für diejenigen wurden, die sich von ihrer Shoppingtour mit etwas Erfrischendem belohnen wollten.