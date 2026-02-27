Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Verkaufsoffener Sonntag als „Boost“ für die Geschäfte
Im Gewerbepark gibt es einmal im Jahr - so wie hier 2023 - ein großes Frühlingsfest.
Sascha Ditscher

Am Sonntag ist Frühlingsfest im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Zahlreiche Betriebe und Geschäfte beteiligen sich mit Aktionen und Angeboten – und hoffen dabei auf positive Impulse für den Handel vor Ort, der wegen des Internets unter Druck steht.

Lesezeit 1 Minute
Am kommenden Sonntag, 1. März, lädt der Gewerbepark Mülheim-Kärlich wieder zum Frühlingsmarkt ein. Den Frühling in den Gewerbepark und in die Herzen der Menschen bringen, das sei der Plan für den verkaufsoffenen Sonntag im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark, sagt Nicolina Meinjohanns, die Gewerbepark-Managerin.

