Vergleichsmieten in Koblenz erhöhen sich

Der aktualisierte Mietspiegel der Stadt Koblenz liegt nun vor. Die ortsüblichen Vergleichsmieten (Basisnettomiettabelle) erhöhen sich demnach zum 1. Januar 2025 um 7,29 Prozent. Gültig ist der neue Mietspiegel bis zum 31. Dezember 2026.

Der durchschnittliche nach Wohnflächen- und Baujahreskategorien gewichtete Mietpreis der Nettokaltmiete in der aktuellen Erhebung liegt bei 8,09 Euro pro Quadratmeter, teilt die Stadt Koblenz mit. Die Bewertung von Zu- und Abschlägen etwa aufgrund besonderen Ausstattungs- oder Lagemerkmalen bleiben gegenüber dem alten Mietspiegel unverändert. Die Datengrundlage bilde eine schriftliche Befragung von zufällig ausgewählten Miethaushalten in Koblenz, so die Verwaltung.

Zuverlässige und aktuelle Grundlage für Mieter

Der Mietspiegel gibt Auskunft über den durchschnittlichen Mietpreis von nicht preisgebundenen Mietwohnungen. Damit haben Mieterinnen und Mieter eine zuverlässige und aktuelle Grundlage, um Mietforderungen zu überprüfen und sich vor unverhältnismäßig hohen Mieten zu schützen. Für Vermieterinnen und Vermieter bietet der Koblenzer Mietspiegel eine rechtssichere Basis für die Bewirtschaftung ihrer Wohnungsbestände und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten.

Der Mietspiegel wurde von den Interessensverbänden von Mietern und Vermietern als auch einstimmig vom Stadtrat als „qualifizierter Mietspiegel“ anerkannt. Die Stadt Koblenz dankt dem Mieterbund Mittelrhein e.V., dem Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein Koblenz e.V. und dem Vermieterverein e.V. für ihre Unterstützung bei der Aktualisierung des Mietspiegels, ebenso allen Bürgerinnen und Bürgern, die durch die Teilnahme an der Erhebung wichtige Informationen geliefert haben.

Der Mietspiegel

Der aktuelle Koblenzer Mietspiegel steht ab dem 1. Januar zum Herunterladen auf der Seite www.mietspiegel.koblenz.de kostenlos zur Verfügung.