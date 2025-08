Wenn Polizisten Verkehrsteilnehmer kontrollieren wollen, heißt das noch lange nicht, dass das alle mit sich machen lassen. Allein fünfmal flüchteten im Juli Menschen in Koblenz, Mülheim-Kärlich und Bendorf vor der Polizei beziehungsweise arteten in eine Verfolgungsjagd aus. Fünf Fälle in einem Monat: Ist das nur Zufall? Oder werden flüchtende Verkehrsteilnehmer zum Problem?

Einen möglichen Trend mit Zahlen zu belegen, ist schwer. Jürgen Fachinger, Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, führt auf Anfrage aus: „Statistisch werden Verfolgungsfahrten als solche nicht eindeutig erfasst, insofern sind diesbezüglich auch keine zu 100 Prozent validen Zahlen zu erheben.“ Er ergänzt aber: „Auch bei uns ist der subjektive Eindruck entstanden, dass die Zahlen zumindest in den letzten Wochen etwas zugenommen haben.“

Rote Ampel missachtet, Menschen gefährdet, Unfall gebaut

Los ging es am 5. Juli: Da flüchtet ein 28-Jähriger im schwarzen Audi in der Koblenzer Altstadt vor der Polizei, missachtet dabei zwei rote Ampeln und gefährdet mit seinen Manövern Passanten, die auf dem Altstadtfest unterwegs sind. Zwei Tage später brettert ein Mann durch Güls, weil er sich einer Kontrolle entziehen will, und baut auf der Flucht in der Gulisastraße einen Unfall.

In der Nacht auf den 21. Juli rast ein 26-Jähriger ohne Fahrerlaubnis mit 140 Sachen innerorts auf der Schlachthofstraße vor der Polizei davon. Am 23. Juli verfolgten Beamte einen 18-jährigen Rollerfahrer von Mülheim-Kärlich über Kettig bis nach Weißenthurm, weil er sich keiner Kontrolle unterziehen wollte. Am 26. Juli nimmt ein Audifahrer über einen Supermarktparkplatz Reißaus vor der Polizei und nimmt dabei riskante Manöver in Kauf.

Aber warum ergriffen sie alle die Flucht? In zwei der fünf Fälle ist bekannt, dass die Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaßen, einmal wurden auch Betäubungsmittel gefunden. Die Polizei sagt: „Die Ursachen für eine Flucht können vielfältig sein: etwa eine fehlende Fahrerlaubnis, Alkohol- oder Drogenkonsum, fehlender Versicherungsschutz des genutzten Fahrzeugs oder das Verhindern einer Strafverfolgung nach sonstigen Straftaten.“

Bei den Flüchtigen handelte es sich überwiegend um junge Männer unter 40. Auf ihren Fluchtfahrten nahmen sie durch ihren riskanten Fahrstil zum Teil ein hohes Risiko. Im Fall der Flucht in Güls endete die Fahrt, wie von der Polizei geschildert, in einem Unfall.

Die Flucht kennt viele Strafen

Wer flüchtet, der läuft also Gefahr, weitere strafrechtlich relevante Taten zu begehen, etwa gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr oder Nötigung. „Diese können mit Haft- oder Geldstrafen belegt werden“, erklärt Fachinger. Hinzu kommen können schwere Ordnungswidrigkeiten, die mit hohen Geldbußen oder Fahrverboten geahndet werden. „In gravierenden Fällen kann auch eine (dauerhafte) Sicherstellung des Fahrzeugs in Betracht kommen.“

Ob die Polizei bei Kontrollen Strategien hat, um eine Verfolgungsjagd möglichst zu verhindern, verrät Fachinger nicht: „Wir lassen uns da ungern in die Karten schauen.“