Mehr als 30 Beamte im Einsatz Verfolgungsjagd über A1 und A48: 25-Jähriger gefasst 26.11.2025, 15:12 Uhr

i Von Zell bis Montabaur: Zahlreiche Polizisten haben einen VW Passat von Zell bis Montabaur verfolgt, dann mussten sie aufgeben. Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Eine rasante Verfolgungsjagd über A1 und A48 hat am Montagnachmittag Dutzende Polizisten in Atem gehalten. Nach einer Stunde und vielen gefährlichen Manövern entkam der VW Passat: Bei Montabaur gaben die Beamten auf, doch der Fahrer ist gefasst.

Diese Verfolgungsjagd hätte vermutlich schlimm ausgehen können: Eine Polizeistreife wollte am Montagnachmittag gegen 17.20 Uhr einen VW Passat in Zell anhalten, weil er falsche Kennzeichen hatte. Daraufhin beschleunigte der Wagen, fuhr auf die A1, danach auf die A48 und lieferte sich schließlich eine rasante Verfolgungsjagd mit Dutzenden Polizeikräften.







Artikel teilen

Artikel teilen