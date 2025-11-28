Viele gefährliche Manöver Verfolgungsjagd über A1/A48: Das erwartet den Fahrer Jan Lindner 28.11.2025, 06:18 Uhr

i Ein 25-Jähriger hat sich eine wilde Verfolgungsjagd in der Großregion Koblenz mit der Polizei geliefert. Soeren Stache/dpa/picture-alliance. picture alliance/dpa

Ein 25-Jähriger hat sich am Montagnachmittag eine wilde Verfolgungsjagd mit mehr als 30 Polizisten im Großraum Koblenz geliefert. Nach mehr als 100 Kilometern über A1 und A48 gaben die Beamten auf. Der Fahrer wurde gefasst. Das erwartet ihn.

Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, doch schon jetzt ist klar: Diese rasante Verfolgungsjagd im Großraum Koblenz hätte schlimm ausgehen können. Ein 25-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Zell ist am Montagnachmittag in einem VW Passat vor zeitweise 15 Streifenwagen geflüchtet.







