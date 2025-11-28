Verfolgungsjagd über A1/A48: Das erwartet den Fahrer

Ein 25-Jähriger hat sich am Montagnachmittag eine wilde Verfolgungsjagd mit mehr als 30 Polizisten im Großraum Koblenz geliefert. Nach mehr als 100 Kilometern über A1 und A48 gaben die Beamten auf. Der Fahrer wurde gefasst. Das erwartet ihn.
Lesezeit 1 Minute
Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an, doch schon jetzt ist klar: Diese rasante Verfolgungsjagd im Großraum Koblenz hätte schlimm ausgehen können. Ein 25-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Zell ist am Montagnachmittag in einem VW Passat vor zeitweise 15 Streifenwagen geflüchtet.