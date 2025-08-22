Die besten Köche werden geehrt, die besten Sommeliers – und auch die besten „Maîtres“, was man vielleicht am besten als Gastgeber übersetzen kann. Verena Schimmel vom Koblenzer Verbene will Maître des Jahres werden, erzählt sie unserer Zeitung.

Die Karte bringen, die Getränke servieren, das Essen auf den Tisch stellen: Das sind die offensichtlichen Aufgaben von Servicekräften – gleich, ob in einer Imbissbude oder in einem Sternelokal. „Es werden immer nur die Spitzenköche gesehen, aber ich bin überzeugt, dass der Service genauso wichtig ist“, sagt Verena Schimmel, die mit ihrem Lebensgefährten, dem Sternekoch David Weigang, das Restaurant Verbene in der Koblenzer Altstadt und das Verbene Bistro am Rheinufer betreibt.

i Das Bistro Verbene befindet sich am Koblenzer Rheinufer. Alexej Zepik

Um diese Seite der Gastronomie mehr in den Mittelpunkt zu rücken und zu zeigen, dass Koblenz bundesweit in der Gastronomie mithalten kann, bewirbt sie sich aktuell um den Titel des „Maître“, der vom Magazin Rolling Pin ausgelobt wird.

Verena Schimmel sieht gute Chancen für sich: Viel Zuspruch bekam sie schon, als sie die Bewerbung anstieß – denn man kann sich nicht selbst bewerben, sondern muss vorgeschlagen werden. Das Voting, an dem jeder nach kostenloser Anmeldung teilnehmen kann, läuft bis Ende August. Am 29. September wird das Ergebnis verkündet – genau an ihrem 41. Geburtstag. Ein Sieg wäre natürlich ein tolles Geschenk.

Service und Küche sind gleichermaßen für einen schönen Abend verantwortlich

Vor allem aber würde es einen Fokus werfen auf die, die zwar an der „Front“ im Lokal stehen, die aber vor allem in der Spitzengastronomie hinter den vielfach beachteten Leistungen der Köche fast verschwinden. „Dabei sind wir die, die zwischen Gast und Küche vermitteln“, sagt Verena Schimmel selbstbewusst. Die Servicekräfte sind im Endeffekt genauso wichtig wie das gute Essen, wenn es darum geht, dem Gast einen schönen Abend zu bereiten, ist sie überzeugt.

„Klar haben wir alle mal einen schlechten Tag, aber der muss draußen bleiben.“

Verena Schimmel

Manche Gäste brauchen viel Aufmerksamkeit, man muss ihnen – vor allem in der gehobenen Gastronomie – das Essen erklären, sie heranführen. Manche suchen viel Austausch, möchten plaudern. Andere wollen ihre Ruhe haben. Die einen von den anderen zu unterscheiden und dabei gleichzeitig alle anderen Gäste nicht aus dem Blick zu verlieren, ist eine anspruchsvolle Aufgabe.

Da darf die eigentliche Befindlichkeit auch keine Rolle spielen, sagt Verena Schimmel. „Klar haben wir alle mal einen schlechten Tag, aber der muss draußen bleiben“, sagt sie. Das gelingt auch meist. „Denn wenn das Team zusammenkommt, herrscht fast immer eine fröhliche, positive Stimmung. Wir machen alle gern, was wir tun.“

i Hier ist Verena Schimmels Lieblingsplatz, in der Ecke am Tresen im Bistro am Koblenzer Rheinufer. Hier liest sie die Gästelisten, hier schreibt sie Angebote. Alexej Zepik

Das ist wohl auch das Geheimnis, das hinter einem guten Gastgeber, einer guten Gastgeberin steckt: „Ich habe unheimlich gern Gäste, mich macht es glücklich, anderen eine gute Zeit zu bescheren.“ Dazu gehört auch, dass die Gäste merken, dass man sich Zeit für sie nimmt – etwa, indem Verena Schimmel vorab schaut, wer für diesen Tag reserviert hat und dann oft schon weiß, was die Menschen mögen.

Oder indem jenen, die allein kommen und vielleicht nur einen Salat essen, ebenso ein schöner Abend gemacht wird wie einer großen Gruppe, die das Menü isst. Einzelgäste sind Verena Schimmel ohnehin wichtig, merkt man, als sie von einer älteren Dame berichtet, die nach dem Tod ihres Mannes nun ohne ihn hier ihren Wein trinkt, um mal rauszukommen.

i Das Verbene in der Koblenzer Altstadt hat seit einiger Zeit auch einen Stern des Restaurantbewerters Guide Michelin. Alexej Zepik

Verena Schimmel ist Autodidaktin – ihr Weg war von Kurven geprägt. „Eigentlich wollte ich immer Schauspielerin werden“, sagt die gebürtige Lahnsteinerin, doch sie wusste nicht genau, wie sie dahin kommen könnte. Ein wenig durch Zufall machte sie eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin – „aber schon da hat es mir immer Freude gemacht, Angstpatienten zu beruhigen“, sagt sie und lacht. Der Wunsch, Menschen eine gute Zeit zu bereiten, war offenbar schon da.

Während ihrer Zeit im Koblenzer Jugendtheater kam sie in Kontakt zum Kellnern, später hatte sie lange einen Concept Store im Hunsrück. „Und wir sind immer schon gern essen gegangen, meine Eltern und ich“, erzählt sie. Eines Tages berichteten die Eltern von einem jungen Koch vom Bodensee, der in Koblenz ein Lokal eröffnen würde. Das war 2017, das war David Weigang, das war das Verbene – kurze Zeit später funkte es. Seitdem ist Verena Schimmel Maître. Ob bald mit Auszeichnung, wird sich im September herausstellen.

Der Wettbewerb

Das Magazin Rolling Pin ist für die Gastronomie so etwas wie die Modezeitschrift Vogue, nur viel cooler, beschreibt Verena Schimmel. Seit einiger Zeit gibt es auch Wettbewerbe in verschiedenen Bereichen, unter anderem Sommelier, Best Chef, Patissier und eben Maître, also Gastgeber. Sich selbst bewerben kann man nicht, man muss von anderen Gastronomen vorgeschlagen werden – und das ist im Fall der 40-Jährigen vielfach von bekannten und befreundeten Gastronomen geschehen. Nun kann bis zum 31. August abgestimmt werden, online auf https://www.rollingpin.de/awards/deutschland/voting. Zur Abstimmung muss man Mitglied sein, das ist aber kostenfrei möglich, auch für Menschen, die nicht in der Gastronomie arbeiten, berichtet Schimmel. dos