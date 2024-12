Protest gegen Gema-Gebühren Vereint im Gesang: So klingt es auf dem Görresplatz Alexander Thieme-Garmann 22.12.2024, 11:15 Uhr

i Gemeinsam singen: Das haben viele Menschen auf dem Görresplatz unter der Leitung von Wolfgang Fink getan. Alexander Thieme-Garmann

Aus Hunderten Mündern erklingen weihnachtliche Lieder auf dem Koblenzer Görresplatz. Durch die Protestaktion gegen die hohen Gema-Gebühren, die eine geplante Chor-Reihe unmöglich gemacht haben, wird der Abend sehr emotional.

So still ist diese Nacht gar nicht: Hunderte von Menschen haben sich am Freitagabend auf dem Görresplatz in der Koblenzer Altstadt versammelt, um gemeinsam zu singen. Dort, wo es eigentlich mehr als zwei Wochen lang jeden Abend ein Konzert hätte geben sollen, es aber jeden Abend ruhig war, wird es nun zum Abschluss doch noch richtig melodisch und laut.

