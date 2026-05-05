Neue Bauprojekte in Koblenz
Verein zeigt Gegenentwurf zu modernem Wohnbau in Lützel
Ein Gegenentwurf des Regionalverbands Unteres Mittelrheintal des Vereins Stadtbild Deutschland für die Eckbebauung in Koblenz-Lü
Ein Gegenentwurf des Regionalverbands Unteres Mittelrheintal des Vereins Stadtbild Deutschland für die Eckbebauung in Koblenz-Lützel: Daran hat eine KI mitgearbeitet, erklärt der Urheber Thomas Napp.
Thomas Napp

Dass dieser Entwurf besser zum Koblenzer Stadtteil Lützel passt als das, was die Rimubal dort plant, ist vermutlich Ansichtssache. Während das Wohngebäude bereits im Bau ist, wird der Gegenentwurf öffentlich. Wie er aussieht und warum es ihn gibt.

Lesezeit 2 Minuten
In Lützel entsteht aktuell ein neues Gebäude, das 30 Wohnungen enthalten soll. Die Arbeiten begannen vor wenigen Wochen. Nun macht ein Verein auf einen Gegenentwurf zu dem geplanten modernen Wohnungsbau aufmerksam. Aus Sicht der Verfasser passt diese Alternative deutlich besser zum Erscheinungsbild des innenstadtnahen Viertels in Koblenz.

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