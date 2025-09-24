Im Stadtteil Metternich Verein will Gebetsraum für Muslime in Koblenz eröffnen 24.09.2025, 07:00 Uhr

i "Islamischer Kulturverein" steht auf dem Briefkasten neben der Eingangstür zu der Gebäudefläche in Metternich, die bald als Gebetsraum genutzt werden soll. Alexej Zepik

Ein muslimischer Gebetsraum in einem Geschäfts- und Wohngebäude: In Metternich hat ein Verein dafür die notwendige Nutzungsänderung erhalten. Gegenüber unserer Zeitung erklärt er, was er mit den Räumlichkeiten vorhat.

An der transparenten Eingangstür einer Ladenfläche in dem großen Wohn- und Geschäftshaus Im Kimmelberg 2-4 in Metternich hängt ein Zettel mit einem großen roten Punkt in der Mitte. Es ist ein offizielles Papier der Bauaufsichtsbehörde, ausgestellt für folgendes Vorhaben: „Nutzungsänderung von Gewerbeeinheit [.







