Ein muslimischer Gebetsraum in einem Geschäfts- und Wohngebäude: In Metternich hat ein Verein dafür die notwendige Nutzungsänderung erhalten. Gegenüber unserer Zeitung erklärt er, was er mit den Räumlichkeiten vorhat.
Lesezeit 3 Minuten
An der transparenten Eingangstür einer Ladenfläche in dem großen Wohn- und Geschäftshaus Im Kimmelberg 2-4 in Metternich hängt ein Zettel mit einem großen roten Punkt in der Mitte. Es ist ein offizielles Papier der Bauaufsichtsbehörde, ausgestellt für folgendes Vorhaben: „Nutzungsänderung von Gewerbeeinheit [.