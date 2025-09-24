Im Stadtteil Metternich
Verein will Gebetsraum für Muslime in Koblenz eröffnen
"Islamischer Kulturverein" steht auf dem Briefkasten neben der Eingangstür zu der Gebäudefläche in Metternich, die bald als Gebetsraum genutzt werden soll.
Alexej Zepik

Ein muslimischer Gebetsraum in einem Geschäfts- und Wohngebäude: In Metternich hat ein Verein dafür die notwendige Nutzungsänderung erhalten. Gegenüber unserer Zeitung erklärt er, was er mit den Räumlichkeiten vorhat.

An der transparenten Eingangstür einer Ladenfläche in dem großen Wohn- und Geschäftshaus Im Kimmelberg 2-4 in Metternich hängt ein Zettel mit einem großen roten Punkt in der Mitte. Es ist ein offizielles Papier der Bauaufsichtsbehörde, ausgestellt für folgendes Vorhaben: „Nutzungsänderung von Gewerbeeinheit [.

