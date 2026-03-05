150 Stellplätze betroffen
Verbogenes Tor: Tiefgarage in Koblenz blockiert
Diese Ausfahrt aus einer Tiefgarage auf der Karthause war am Donnerstagmorgen blockiert.
Thomas Reichhold

Großer Ärger am frühen Donnerstagmorgen: Als ein Mieter sein Auto aus einer Tiefgarage auf der Karthause fahren wollte, musste er feststellen: unmöglich! Das Rolltor war verbogen und ließ sich nicht mehr öffnen.

Lesezeit 1 Minute
Als Thomas Reichhold in der Naumburger Straße 10 auf der Karthause am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr sein Auto aus der Tiefgarage holen will, um zur Arbeit zu fahren, staunt er nicht schlecht: Das Garagentor der von der Wohnsiedlung gemeinsam genutzten Garage ist stark nach innen verbogen, offensichtlich von einem Fahrzeug, das von außen dagegen gerollt ist.

