Bei der offiziellen Amtseinführung des neuen Leiters des Polizeipräsidiums Koblenz gewann man schnell den Eindruck, dass dieser eine allseits bekannte und geschätzte Persönlichkeit ist, im Wortsinn eine Vertrauensperson. Jürgen Süs, bis dato Polizeivizepräsident, leistet bereits seit fast acht Jahren seinen Dienst im Polizeipräsidium in der Rhein-Mosel-Stadt, dem er fortan in oberster Position vorstehen wird.

Dank seiner zahlreichen Stationen an anderen Polizeistandorten, darunter auch in der Landeshauptstadt Mainz oder als Dozent für Kriminalistik und Kriminologie, reicht sein Netzwerk weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Diese Erfahrungen werden helfen: Denn der Zuständigkeitsbereich des größten Polizeipräsidiums in Rheinland-Pfalz erstreckt sich von Betzdorf bis nach Simmern im Hunsrück, von Adenau in der Osteifel bis in den Westerwald. Etwas mehr als 1,2 Millionen Menschen leben in diesem Gebiet – und vertrauen mal mehr und mal weniger bewusst darauf, dass die Polizei ihre Sicherheit gewährleistet.

i Der kurzerhand aus Mainz angereiste Innenminister Michael Ebling hat eine ganze Menge Lob und Anerkennung für den neuen Polizeipräsidenten Jürgen Süs im Gepäck. Johannes Kirsch

Innenminister Michael Ebling versicherte bei der Feierstunde im Zentrum für Ernährung und Gesundheit der Handwerkskammer Koblenz den in großer Zahl erschienen Polizeibeamten sowie Vertretern der Politik und weiterer Behörden, dass Süs der geeignete Mann sei, um diesem Vertrauen gerecht zu werden: „Er hat das polizeiliche Handwerk von der Pike auf gelernt und übernimmt das Amt des Leiters des Polizeipräsidiums nicht aus Pflichtschuldigkeit anderen gegenüber, sondern aus dem Herzen heraus und aus tiefer innerer Überzeugung.“

Süs, dessen berufliche Karriere als Polizeiwachtmeister in Wittlich-Wengerohr ihren Anfang nahm, zeichne sich durch einen beeindruckenden Werdegang aus. Explizit nannte der Innenminister dessen Dienst im Spezialeinsatzkommando Mainz, wo er das gesellschaftliche Wohl in höchstgefährlichen Einsatzlagen verteidigt habe, sowie seine Arbeit als gesamtverantwortlicher Einsatzleiter nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Ebling bescheinigte Süs, sich der Wertschätzung und Anerkennung sowohl der Kollegen als auch der Menschen in der Region sicher sein zu können. Die Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs bestätigte, dass der neue Polizeipräsident im nördlichen Rheinland-Pfalz tief verwurzelt sei.

Festredner: P olizeiliche Arbeit in stetem Wandel begriffen

Neben vielen Worten über den Menschen Jürgen Süs griffen die Redner bei der Feierstunde immer wieder auch auf, dass die polizeiliche Arbeit in einem steten Wandel begriffen sei. „Die zahlreichen Konflikte in der Weltpolitik haben mannigfaltige Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei vor Ort, etwa wenn wir an per Drohne durchgeführte Spähangriffe auf unsere Wirtschaft und unsere Infrastruktur denken“, mahnte Ebling als für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zuständiger Minister. Den wachsenden Herausforderungen könne man nur dann Herr werden, wenn man über adäquates Führungspersonal, Reformbereitschaft und eine zeitgemäße Anpassungsfähigkeit verfüge.

„Sie haben bewiesen“, sagte der Landespolitiker anschließend in Richtung des neuen Polizeipräsidenten, „dass Sie zielstrebig und zuverlässig agieren, dass Sie als Vorbild vorangehen und dass Sie die Gabe besitzen, sich immer wieder auf Neues einzustellen. Sie haben klare Koordinaten und in der Vergangenheit schon viele komplexe Situationen meisterhaft bewältigt.“ Süs selbst, der in seiner Ansprache auch seinen Vorgänger Karlheinz Maron nicht unerwähnt ließ, versicherte angesichts der vielen Vorschusslorbeeren: „Es wird uns gelingen, Sie nicht zu enttäuschen. Das Polizeipräsidium Koblenz mit seinen 2600 Mitarbeitern wird weiterhin ein stabiler und stabilisierender Akteur der inneren Sicherheit bleiben.“