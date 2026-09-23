Bendorf schafft gemeinsam mit den Verbandsgemeinden Dierdorf, Ransbach-Baumbach und Selters neue mobile Fahrzeugsperren an. Damit sollen Großevents in der Region künftig noch besser geschützt werden.
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In Bendorf sind große Veranstaltungen jetzt sicherer. Dafür sollen sieben mobile Fahrzeugsperren sorgen, die nun die Stadt Bendorf gemeinsam mit den Verbandsgemeinden Dierdorf, Ransbach-Baumbach und Selters angeschafft hat. Schon im Juni waren die neuen Systeme im Einsatz, und zwar beim Raderlebnistag „Jedem Sayn Tal“.