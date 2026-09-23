Neue mobile Fahrzeugsperren Veranstaltungen in Bendorf sind jetzt sicherer 23.09.2026, 17:00 Uhr

i Gemeinsam haben sie neue mobile Fahrzeugsperren gekauft, damit die Feste in ihren Orten unbeschwerter gefeiert werden können: (von links) Gerd Schmitz, Oliver Götsch (Bürgermeister VG Selters), Claudia Altwasser, Christoph Mohr (Bürgermeister Bendorf), Michael Merz (Bürgermeister VG Ransbach-Baumbach), Rene Weiand, Celina Manns, Manuel Seiler (Bürgermeister VG Dierdorf). A. Smirnow/Stadt Bendorf

Bendorf schafft gemeinsam mit den Verbandsgemeinden Dierdorf, Ransbach-Baumbach und Selters neue mobile Fahrzeugsperren an. Damit sollen Großevents in der Region künftig noch besser geschützt werden.

In Bendorf sind große Veranstaltungen jetzt sicherer. Dafür sollen sieben mobile Fahrzeugsperren sorgen, die nun die Stadt Bendorf gemeinsam mit den Verbandsgemeinden Dierdorf, Ransbach-Baumbach und Selters angeschafft hat. Schon im Juni waren die neuen Systeme im Einsatz, und zwar beim Raderlebnistag „Jedem Sayn Tal“.







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