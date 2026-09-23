Neue mobile Fahrzeugsperren 
Veranstaltungen in Bendorf sind jetzt sicherer
Gemeinsam haben sie neue mobile Fahrzeugsperren gekauft, damit die Feste in ihren Orten unbeschwerter gefeiert werden können: (v
Gemeinsam haben sie neue mobile Fahrzeugsperren gekauft, damit die Feste in ihren Orten unbeschwerter gefeiert werden können: (von links) Gerd Schmitz, Oliver Götsch (Bürgermeister VG Selters), Claudia Altwasser, Christoph Mohr (Bürgermeister Bendorf), Michael Merz (Bürgermeister VG Ransbach-Baumbach), Rene Weiand, Celina Manns, Manuel Seiler (Bürgermeister VG Dierdorf).
A. Smirnow/Stadt Bendorf

Bendorf schafft gemeinsam mit den Verbandsgemeinden Dierdorf, Ransbach-Baumbach und Selters neue mobile Fahrzeugsperren an. Damit sollen Großevents in der Region künftig noch besser geschützt werden.

Lesezeit 2 Minuten
In Bendorf sind große Veranstaltungen jetzt sicherer. Dafür sollen sieben mobile Fahrzeugsperren sorgen, die nun die Stadt Bendorf gemeinsam mit den Verbandsgemeinden Dierdorf, Ransbach-Baumbach und Selters angeschafft hat. Schon im Juni waren die neuen Systeme im Einsatz, und zwar beim Raderlebnistag „Jedem Sayn Tal“.
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