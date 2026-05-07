Große Kontrollen in der City
Verabreden sich Gruppen in Koblenz zu Straftaten?
Unter anderem am Altlöhrtor, auf dem Zentralplatz und am Löhrrondell haben Polizisten am Mittwochabend mehr als 120 Menschen kon
Unter anderem am Altlöhrtor, auf dem Zentralplatz und am Löhrrondell haben Polizisten am Mittwochabend mehr als 120 Menschen kontrolliert. Hintergrund ist die Zunahme von Straftaten in diesem Bereich.
Doris Schneider

Viele haben die zahlreichen Polizisten in der Koblenzer City am Mittwochabend wahrgenommen. In den Netzwerken fragte man sich, was wohl passiert ist. Die Polizei hat auf den Plätzen vor allem Gruppen junger Leute kontrolliert – mit diesem Ergebnis.

Lesezeit 2 Minuten
In der Koblenzer Viktoriastraße steht eine kleine Gruppe von Polizisten und kontrolliert ein paar Männer. Das gleiche Bild ist am Zentralplatz zu sehen, und auch am Löhrrondell stehen einige Polizeiwagen, die Beamten planen gerade die weitere Vorgehensweise: Am Mittwochabend wurden unter der Federführung der Polizeiinspektion (PI) Koblenz 1 zwischen 18 und 20.

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