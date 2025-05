Nach der Bikersegnung vor dem Alten Brauhaus in Mülheim-Kärlich am 1. Mai, ergriff Michel Hempel das Mikrofon und sang seine ersten selbst geschrieben Liedzeilen. „Ich bin Maiky Gold, das Brauhausmädchen“, ist der erste Satz des neuen Brauhaussongs, den er für die gutbürgerliche Gastwirtschaft geschrieben hat. Maiky Gold, das ist Hempels Drag-Name. Die Uraufführung des Brauhausmädchens bestritt er aber in zivil – schließlich arbeitete er davor und danach noch im Alten Brauhaus und Absatzschuhe und Perücke sind da eher unpraktisch.

Angefangen hat die Geschichte der Dragqueen aus Mülheim-Kärlich unweit des Alten Brauhauses: Vor rund einem halben Jahr, am 11.11., trat Maiky Gold das erste Mal live auf – nämlich bei der Rathauserstürmung der Mülheimer Möhnen. Seitdem hat sich viel getan für Hempel und sein Alterego – so soll es im nächsten Jahr etwa nach Las Vegas gehen und zum Ende dieses Jahres steht eine Dragshow im Alten Brauhaus in Mülheim-Kärlich auf dem Programm.

i Michel Hempel aka Maiky Gold performt den eigenen "Brauhaussong" mit Zugabe nach der Bikersegnung am "Alten Brauhaus" in Mülheim Kärlich. Mirco Klein

Von der Rathausstürmung nach Las Vegas

Aber eins nach dem anderen. Begonnen hat alles – wie gesagt – mit der Rathauserstürmung der Möhnen. Der Traditionsverein hat Hempel nicht nur an diesem Veranstaltungspunkt im Karnevalskalender auftreten lassen. „Ich wurde quasi zum Maskottchen der Möhnen in dieser Session“, berichtet Hempel. Aber nicht nur Hempel begleitete die Möhnen in der Karnevalssession 2024/25: Die Tollitäten der German American Mardi Grass Association (GAMGA), dem Dachverein der amerikanischen Karnevalsvereine, waren ab Ende Februar bei den Mülheimer Möhnen zu Gast. Sie wurden „quasi adoptiert“, wie die Vereinspräsidentin Martina Niepagen damals gegenüber unserer Zeitung sagte. Der Heimatverein der GAMGA-Tollitäten 2024/25 sind die Las Vegas Vagabonds.

Während der Zeit bei den Möhnen kam also die Verbindung zwischen Hempel und den amerikanischen Narren zustande. Auf deren Einladung soll es nun für Hempel, alias Maiky Gold, im Frühjahr 2026 also zur GAMGA-Gala-Show nach Las Vegas gehen. Maiky Gold goes Las Vegas quasi. „All das, was in den kommenden Monaten noch ansteht, hätte ich mir vor einem halben Jahr wirklich nicht ausmalen können“, sagt Hempel.

Unterstützung erhalten und weitergeben

Singen, das ist Hempels Leidenschaft, nach wie vor. In seinem Job in der Gastro im Alten Brauhaus (Koblenz und Mülheim-Kärlich) hat er dafür viel Rückhalt bekommen – vor allem auch als Maiky Gold. Der neu veröffentlichte Brauhaussong soll ein „Zeichen der Dankbarkeit gegenüber Monika Retzmann“ sein, der Chefin des Alten Brauhauses in Koblenz und Mülheim-Kärlich, heißt es in der Beschreibung zum Song auf Youtube. Denn: Bereits im vergangenen Dezember durfte Hempel ein kleines Weihnachtskonzert als Maiky Gold vor dem Alten Brauhhaus in Mülheim-Kärlich spielen und organisieren.

Dort sang er einige Songs und interagierte mit dem Publikum. „An diesem Abend waren die Leute da, um mich zu sehen“, erinnert sich Hempel. „Ich dachte, es kommen ein paar Menschen – Freunde, Familie und Bekannte eben. Dass es dann doch an die 100 Leute wurden, damit hat keiner gerechnet.“

Ein weiterer großer Schritt für Hempel steht Ende dieses Jahres, am 8. November, an. Veranstaltungsort wird wieder das Alte Brauhaus in Mülheim-Kärlich sein. Geboten werden soll eine Dragshow, gerne mit Newcomern. Die Moderation wird er als Maiky Gold übernehmen und auch den ein oder anderen Song wird er dabei performen. „Dann werden das schon selbst geschriebene Texte sein, also meine eigenen Songs, die ich singen werde“, verrät er im Gespräch.

Der Abend soll aber nicht nur für Hempel ein weiterer Schritt in der Karriere und der kreativen Entfaltung sein. Die Veranstaltung soll vor allem auch Newcomern eine Bühne bieten. Auf die Frage, warum ihm das so wichtig ist, wenn er doch selbst noch Newcomer ist, antwortet Hempel: „Ich habe selbst erfahren, wie es sich anfühlt, wenn man unterstützt wird.“ Gleichzeitig kenne er auch die andere Seite, wenn man vergeblich versucht, Kontakt zu knüpfen, Tipps und Ratschläge zu bekommen – und keine Antwort erhält.