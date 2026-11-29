Gniffkes singen im Advent Vater und Sohn stimmen in Mundart Weihnachtslieder an Nina Borowski 29.11.2026, 13:18 Uhr

i Manfred und Michael Gniffke singen an den Adventswochenenden auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Ein letztes Mal noch Weihnachtslieder auf „Kowelenzer Platt“, ein letztes Mal die Gniffkes auf der Bühne hieß es 2025. Doch es kommt anders. Manfred und Michael Gniffke singen noch mal im Advent. Wir haben im Video mit Ihnen gesprochen.

Es war ein großer Abschied im vergangenen Jahr auf der Bühne an der Liebfrauenkirche auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt. Manfred Gniffke und sein Sohn Michael sollten zum letzten Mal gemeinsam für vorweihnachtliche Stimmung auf Mundart sorgen. So war es zumindest geplant.







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