„Die fröhlichen Geister“ Vallendarer Theaterkreis spielt „Pension Schöller“ Winfried Scholz 07.11.2024, 19:00 Uhr

i Beim Gesellschaftsabend in der Pension Schöller geht es hoch her. Winfried Scholz

Das verspricht lustig zu werden: Der Vallendarer Theaterkreis bringt das Lustspiel „Pension Schöller“ mit feinem Charme und Schlitzohrigkeit auf die Bühne. Premiere ist am Freitagabend in der Stadt- und Kongresshalle.

Haben alle um uns herum einen Spleen? Oder haben wir einen, und haben es nur noch nicht bemerkt? So könnte man die Quintessenz aus dem Luststück „Pension Schöller“ von Carl Laufs und W. Jacobs beschreiben. Das führt der Vallendarer Theaterkreis „Die fröhlichen Geister“ in diesem Herbst in der Stadt- und Kongresshalle Vallendar auf.

