Boote liegen auf dem Trockenen Vallendarer Skipper ziehen Nutzen aus dem Niedrigwasser Kim Fauss 14.08.2026, 10:15 Uhr

i Für Christian Jenewein, Thomas Stephan und Jürgen Jung und die übrigen Mitglieder des Yacht-Clubs ist die diesjährige Sportbootsaison zwar gelaufen, aber tatenlos abwarten bis das Wasser wieder kommt wollen sie auch nicht. Sie nutzen die Gunst der Stunde um die Befestigung der Steganlage zu überprüfen, an die man sonst nur schwer rankommt. Kim Fauss

Fast die komplette Steganlage des Yacht-Clubs Vallendar liegt derzeit auf dem Trockenen. Doch die Skipper machen aus der Not eine Tugend und nutzen die Gelegenheit, um den Zustand der Ankerketten zu prüfen, welche die Anlegestelle befestigen. Wir haben uns angeschaut, wie diese Wartungsarbeiten ablaufen und was dabei alles zum Vorschein kommt.

Mit Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen ausgestatten watet Thomas Stephan, Vorsitzender des Yacht-Clubs, durch den Seitenarm des Rheins. Das Wasser geht ihm gerade so über die Knöchel. Bei normalem Pegelstand könnte er an genau dieser Stelle vermutlich kaum noch stehen.







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