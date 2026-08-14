Fast die komplette Steganlage des Yacht-Clubs Vallendar liegt derzeit auf dem Trockenen. Doch die Skipper machen aus der Not eine Tugend und nutzen die Gelegenheit, um den Zustand der Ankerketten zu prüfen, welche die Anlegestelle befestigen. Wir haben uns angeschaut, wie diese Wartungsarbeiten ablaufen und was dabei alles zum Vorschein kommt.
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Mit Gummistiefeln und Arbeitshandschuhen ausgestatten watet Thomas Stephan, Vorsitzender des Yacht-Clubs, durch den Seitenarm des Rheins. Das Wasser geht ihm gerade so über die Knöchel. Bei normalem Pegelstand könnte er an genau dieser Stelle vermutlich kaum noch stehen.