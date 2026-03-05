„Die Traube“ feiert Jubiläum
Vallendarer Paar bietet seit 25 Jahren gehobene Küche
Seit 25 Jahren betreiben Anita und Stefan Schleier ihr Restaurant "Die Traube" in Vallendar.
Alexander Thieme-Garmann

Seit 25 Jahren betreiben Anita und Stefan Schleier ihr Restaurant „Die Traube“ in Vallendar. Das Paar überzeugt seine Gäste mit modern interpretierten heimischen Gerichten und frischen Zutaten.

Sie ist die Vallendarer Adresse für gehobene Gastronomie. Das Restaurant „Die Traube“ feiert in diesem Jahr Jubiläum. Seit einem Vierteljahrhundert lenken Stefan und Anita Schleier die Geschicke des Hauses. Der prächtige Fachwerkbau, der das Erscheinungsbild des Rathausplatzes prägt, stammt aus dem Jahr 1647.

