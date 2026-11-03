Defizit wächst trotz Sparplan
Vallendarer Haushalt lässt sich nicht ausgleichen
Für die VG Vallendar wurde nun der Haushaltsplan für das Jahr 2027 vorgestellt.
Für die VG Vallendar wurde nun der Haushaltsplan für das Jahr 2027 vorgestellt.
Winfried Scholz

Vallendar steht vor einem unausgeglichenen Haushalt im nächsten Jahr: Sparen reicht nicht gegen wachsende Schulden. Investitionen werden aufs Nötigste beschränkt – welche Folgen hat das für die Kommune und ihre Projekte?

Lesezeit 2 Minuten
„Die Welt im Bereich des Monetären wird nicht einfacher“, erklärte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar, Adolf T. Schneider (parteilos), als er im Rat den Haushaltsentwurf für das Jahr 2027 vorstellte. Diese Beschreibung klingt angesichts der Fakten eher noch nüchtern.
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