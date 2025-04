In der jüngsten Ratssitzung der Verbandsgemeinde Vallendar musste der Rat eine Entscheidung treffen, ob Schüler der Konrad-Adenauer-Realschule plus weiterhin Fahrtkostenzuschüsse erhalten sollen oder nicht. Ein Statement der CDU besagte, dass es ungerecht sei, wenn diese nur für einen Teil der Kinder gelten sollen, daher sei man für die Abschaffung der Zuschüsse.

Im Nachgang zur Sitzung weist Fraktionssprecher Marco Pusceddu darauf hin, dass nur einzelne Stimmen in der Fraktion diese Meinung vertreten würden, diese wenigen – konkret zwei – hätten dem Antrag zugestimmt. „Der überwiegende Teil der Fraktion hat sich jedoch klar gegen eine Abschaffung ausgesprochen“, schreibt er an unsere Zeitung.

Rat stimmt mehrheitlich für Erhalt der Fahrtkostenzuschüsse

Die CDU im Gemeindeverband stehe in großen Teilen hinter den Zuschüssen: „Wir halten es für ein fatales Signal, gerade die Kinder zu benachteiligen, die zwar näher an der Schule wohnen, aber dennoch einen beschwerlichen und teils gefährlichen Schulweg – etwa durch den Wald bergauf – in Kauf nehmen müssen.“

Pusceddu selbst habe sich in vorangegangenen Ausschusssitzungen nachdrücklich für den Erhalt der Zuschüsse eingesetzt, betont er gegenüber unserer Zeitung. Der Rat stimmte letztlich mehrheitlich für den Erhalt der Fahrtkostenzuschüsse.