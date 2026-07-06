Ortsverein 1926 gegründet Vallendarer AWO feiert gleich zwei Jubiläen Winfried Scholz 06.07.2026, 11:00 Uhr

i Petra Hollit und Heiko Schmitz überreichen Trudel Butschek (Mitte) ihr Mittagessen. Der Vallendarer AWO-Ortsverein beliefert seine Kunden bereits seit 50 Jahren mit "Essen auf Rädern". Winfried Scholz

Der AWO-Ortsverein in Vallendar wurde vor 100 Jahren gegründet, bereits seit 50 Jahren beliefert dieser seine Kunden in der Verbandsgemeinde mit „Essen auf Rädern“. Zum doppelten Jubiläum freut sich der Ortsverein über ein besonderes Geschenk.

Gleich mehrfachen Grund für Stolz und Freude hat der Vallendarer Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Der Ortsverein wurde kürzlich 100 Jahre alt, seit 50 Jahren bietet er den Service „Essen auf Rädern“ an und in Kürze wird die millionste Mahlzeit ausgeliefert, wie der AWO-Vorsitzende Dieter Klöckner berichtet.







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