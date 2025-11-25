Rat für Millionenvorhaben Vallendar will Grundschule sanieren Winfried Scholz 25.11.2025, 15:00 Uhr

i Im Rahmen der Generalsanierung der Vallendarer Karl-d‘Ester-Grundschule sollen die Fenster erneuert und die Fassade gedämmt werden. Winfried Scholz

Für eine umfangreiche Sanierung der Karl-d‘Ester-Grundschule stimmte der Vallendarer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung trotz der angespannten Haushaltslage. Diese Arbeiten sind geplant, und diese Kosten kommen auf die Kommune zu.

Die Stadt Vallendar nimmt ein wichtiges, aber auch sehr kostspieliges Vorhaben in Angriff. Die Karl-d‘Ester-Grundschule soll komplett saniert werden. Dies beschloss der Stadtrat mehrheitlich (eine Nein-Stimme) auf seiner jüngsten Sitzung. Schulträger ist die Stadt Vallendar.







