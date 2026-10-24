Im Vallendarer Stadtteil Schönstatt werden viele kirchliche Immobilien zu wenig genutzt. Damit dies anders wird, soll sich hier Gewerbe mit Fokus auf Büros und Dienstleistungen ansiedeln können. Ein Planer erklärte, worauf es ankommt.
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Der Bebauungsplan „Stadtteil Schönstatt“ hat im Mittelpunkt der aktuellen Stadtratssitzung in Vallendar gestanden. Nachdem Stadtplaner Hans-Werner Schlunz die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst hatte, sprach sich der Rat einstimmig für den Vorentwurf aus.