Kirchenhäuser als Büros nutzen Vallendar treibt Bebauungsplan für Schönstatt voran Wolfgang Lucke 24.10.2026, 15:00 Uhr

i Um teilweise leerstehende Gebäude in Schönstatt umnutzen zu können, soll der Bebauungsplan geändert werden. Winfried Scholz (Archiv). Winfried Scholz

Im Vallendarer Stadtteil Schönstatt werden viele kirchliche Immobilien zu wenig genutzt. Damit dies anders wird, soll sich hier Gewerbe mit Fokus auf Büros und Dienstleistungen ansiedeln können. Ein Planer erklärte, worauf es ankommt.

Der Bebauungsplan „Stadtteil Schönstatt“ hat im Mittelpunkt der aktuellen Stadtratssitzung in Vallendar gestanden. Nachdem Stadtplaner Hans-Werner Schlunz die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst hatte, sprach sich der Rat einstimmig für den Vorentwurf aus.







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