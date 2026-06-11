Verbandsgemeinde ist Vorreiter Vallendar setzt Maßstäbe im Katastrophenschutz Winfried Scholz 11.06.2026, 18:00 Uhr

i Zur Notfall-Ausrüstung der VG Vallendar gehört diese Notfall-Tankstelle. Damit sollen bei Stromausfall, wenn auch Tankstellen ausfallen, Fahrzeuge der Feuerwehr mit Kraftstoff versorgt werden. Besichtigt wird sie von Peter Klöckner (von links), Tim Bähner (beide VG Vallendar), GStB-Geschäftsführer Moritz Petry, Bürgermeister Adolf T. Schneider, Jürgen Klöckner (VG Vallendar) und dem externen Berater Jörg Schrömbges. Winfried Scholz

Wie Verbandsgemeinden die neuen Vorgaben für Katastrophen- und Zivilschutz umsetzen können, stand im Mittelpunkt eines Symposiums in Vallendar. Denn die Verbandsgemeinde dort gilt als Vorreiter.

Katastrophenschutz auf Ebene von Verbandsgemeinden (VG) war Thema eines Symposiums, das der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (GStB) im Sitzungssaal der VG Vallendar durchführte. GStB-Geschäftsführer Moritz Petry erkläret, konkretes Ziel sei, wie das 2025 neu erlassene Landesgesetz über Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz und die Katastrophenschutzverordnung Rheinland-Pfalz umgesetzt werden.







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