Wie Verbandsgemeinden die neuen Vorgaben für Katastrophen- und Zivilschutz umsetzen können, stand im Mittelpunkt eines Symposiums in Vallendar. Denn die Verbandsgemeinde dort gilt als Vorreiter.
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Katastrophenschutz auf Ebene von Verbandsgemeinden (VG) war Thema eines Symposiums, das der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (GStB) im Sitzungssaal der VG Vallendar durchführte. GStB-Geschäftsführer Moritz Petry erkläret, konkretes Ziel sei, wie das 2025 neu erlassene Landesgesetz über Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz und die Katastrophenschutzverordnung Rheinland-Pfalz umgesetzt werden.