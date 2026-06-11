Verbandsgemeinde ist Vorreiter
Vallendar setzt Maßstäbe im Katastrophenschutz
Zur Notfall-Ausrüstung der VG Vallendar gehört diese Notfall-Tankstelle. Damit sollen bei Stromausfall, wenn auch Tankstellen au
Zur Notfall-Ausrüstung der VG Vallendar gehört diese Notfall-Tankstelle. Damit sollen bei Stromausfall, wenn auch Tankstellen ausfallen, Fahrzeuge der Feuerwehr mit Kraftstoff versorgt werden. Besichtigt wird sie von Peter Klöckner (von links), Tim Bähner (beide VG Vallendar), GStB-Geschäftsführer Moritz Petry, Bürgermeister Adolf T. Schneider, Jürgen Klöckner (VG Vallendar) und dem externen Berater Jörg Schrömbges.
Winfried Scholz

Wie Verbandsgemeinden die neuen Vorgaben für Katastrophen- und Zivilschutz umsetzen können, stand im Mittelpunkt eines Symposiums in Vallendar. Denn die Verbandsgemeinde dort gilt als Vorreiter.

Lesezeit 2 Minuten
Katastrophenschutz auf Ebene von Verbandsgemeinden (VG) war Thema eines Symposiums, das der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz (GStB) im Sitzungssaal der VG Vallendar durchführte. GStB-Geschäftsführer Moritz Petry erkläret, konkretes Ziel sei, wie das 2025 neu erlassene Landesgesetz über Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz und die Katastrophenschutzverordnung Rheinland-Pfalz umgesetzt werden.

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