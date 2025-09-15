In einer Momentaufnahme betrachtet haben sich die Finanzen der Stadt Vallendar merklich verbessert. Gegenüber dem genehmigten Haushaltsplan ergeben sich derzeit Abschlussverbesserungen von einer knappen Million Euro. Dies gab der Kämmerer der Verbandsgemeinde (VG) Vallendar, Markus Hollerbach, bekannt. Er stellte in der jüngsten Stadtratssitzung den Finanzstatusbericht für die Stadt vor.

Hollerbach zufolge führen Mehrerträge von 118.000 Euro und Minderaufwendungen in Höhe von 859.000 Euro zu Abschlussverbesserungen von insgesamt 977.000 Euro. Sowohl Hollerbach als auch Stadtbürgermeister Wolfgang Heitmann (SPD) betonten, dass sich die finanzielle Situation der Stadt gegenüber der Planung zwar positiver darstelle, aber in der Gesamtbetrachtung immer noch als sehr kritisch anzusehen sei. Außerdem seien die hier genannten Abschätzungen in die Zukunft noch mit nennenswerten Risiken behaftet. Die Stadt ist jedoch gesetzlich verpflichtet, den Statusbericht zu erstellen.

i Die freien Kita-Träger haben an die Stadt Personalkostenzuschüsse zurückerstattet, weil die vom Kreis übernommen worden waren. Ob das Geld bei der Stadt verbleiben kann, ist noch offen. Winfried Scholz

So resultieren Mehrerträge in Höhe von 451.000 Euro aus Personalkostenerstattungen von freien Kitaträgern. Nach Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes hatte der Kreis gemäß einer von Juli 2021 bis Ende 2024 geltenden Übergangsregelung 102 Prozent der Personal- und Sachkosten übernommen. Die Kommunen hatten bis dahin zehn Prozent dieser Kosten an die freien Träger gezahlt, die diese nun zurückerstatteten. Diese Erstattung könnte nun eventuell der Kreis fordern. Ob und in welcher Höhe sich die Stadt rückwirkend bis Juli 2021 an den Sach- und Personalkosten beteiligen muss, muss in einer neuen Vereinbarung zwischen dem Kreis als Träger der Jugendhilfe und den Kommunen geregelt werden.

Arbeiten ins nächste Jahr verschoben

Des Weiteren ergeben sich Minderausgaben, weil geplante Unterhaltungsmaßnahmen ins nächste Jahr verschoben werden. Die Gelder sind also nicht tatsächlich eingespart. Allein bei der Unterhaltung der Tiefgarage Marienburg geht es um einen Betrag von 230.000 Euro. Bei den Personalkosten werden voraussichtlich 340.000 Euro weniger ausgegeben. Der Grund dafür sind wegfallende Entgeltfortzahlungen und spätere Stellenbesetzungen.

Gewerbesteuer geht hoch

Bei der Gewerbesteuer werden Mehreinnahmen von 200.000 Euro erwartet. Kämmerer Hollerbach wies aber darauf hin, dass derzeit noch nicht vorhergesagt werden kann, ob bis zum Jahresende noch mit Nachzahlungen von oder Erstattungen an die Betriebe zu erwarten sind. Besser abschätzen lässt sich jetzt schon, dass die Ausgaben für Investitionen sich um rund 240.000 Euro verringern und die Einnahmen hierfür um 97.000 Euro steigen werden. Daraus resultiert eine Verringerung der geplanten Kreditaufnahme für Investitionen von 1,82 auf 1,48 Millionen Euro und entsprechend weniger Kreditzinsen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Zinsentwicklung der letzten Monate zu hohen Belastungen der zukünftigen Haushalte führen wird. Lagen die Zinssätze für Kommunalkredite im Jahr 2021 noch zwischen 0,8 und 1,0 Prozent, sind sie aktuell auf 3,0 bis 4,0 Prozent angestiegen.