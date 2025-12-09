Vallendar bleibt Mitglied der Kreismusikschule

Kostet die Mitgliedschaft in der Trägergesellschaft der Kreismusikschule zu viel? Die FWG-Fraktion beantragte jüngst, dass die VG Vallendar kündigen sollte. Das sorgte für Diskussionen.
Lesezeit 1 Minute
Sollte die Verbandsgemeinde (VG) Vallendar darüber nachdenken, die Mitgliedschaft in der Trägergesellschaft der Kreismusikschule (Zweckverband MYK Kultur-Forum Mayen-Koblenz) zu kündigen? Darüber diskutierte der Rat in seiner jüngsten Sitzung. Die FWG-Fraktion hatte die Kündigung zum nächstmöglichen Termin beantragt.