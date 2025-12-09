Diskussionen um Kosten Vallendar bleibt Mitglied der Kreismusikschule Winfried Scholz 09.12.2025, 06:30 Uhr

i Schüler der Kreismusikschule musizieren immer wieder bei öffentlichen Anlässen, hier bei der Vorstellung des Heimatbuchs des Landkreises Winfried Scholz

Kostet die Mitgliedschaft in der Trägergesellschaft der Kreismusikschule zu viel? Die FWG-Fraktion beantragte jüngst, dass die VG Vallendar kündigen sollte. Das sorgte für Diskussionen.

Sollte die Verbandsgemeinde (VG) Vallendar darüber nachdenken, die Mitgliedschaft in der Trägergesellschaft der Kreismusikschule (Zweckverband MYK Kultur-Forum Mayen-Koblenz) zu kündigen? Darüber diskutierte der Rat in seiner jüngsten Sitzung. Die FWG-Fraktion hatte die Kündigung zum nächstmöglichen Termin beantragt.







