Tollitäten „born in the USA“ US-Narren am Rhein: Auch in Las Vegas ruft man „Helau“ 25.02.2025, 14:00 Uhr

i Zu Gast im Rheinland: Das Prinzenpaar der German American Mardi Gras Association (GAMGA), Prinz Timothy und Prinzessin Barbara, verweilen derzeit in der Region. Die beiden wohnen in der Nähe von Las Vegas, Nevada, und sind dort auch im Karnevalsverein Las Vegas Vagabons aktiv. Die bunten Farben in den Kostümen der amerikanischen Tollitäten spiegeln die Farben der Karnevalsvereine unter der Schirmherrschaft der GAMGA wieder. Eva Hornauer

Welchen Narrenruf nutzt man eigentlich in den USA? Es gibt wohl keine besseren Ansprechpartner für diese Frage als das amerikanische Prinzenpaar der GAMGA. Und die verweilen gerade in der Region um Koblenz. Warum? Das erfahren Sie hier. 

Im Gänsemarsch geht es die Hauptstraße in Urmitz entlang in Richtung Rheinufer, zum Aalschokker. „Das ist ein guter Hintergrund fürs Foto“, sagt Corinne Molitor-Kleusch, die nicht zuletzt dafür verantwortlich ist, dass sich die kleine Kolonne am Montagnachmittag durch das beschauliche Rheindorf schlängelt und bei Passanten durchaus für Aufsehen sorgt.

