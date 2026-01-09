US-Firma will Kalzip aus Koblenz übernehmen

Der Koblenzer Aluminium-Spezialist Kalzip, bekannt für Fassaden an Bauten wie dem Flughafen von Madrid, wird Teil einer US-Gruppe. Das sind die Hintergründe.
Kalzip mit Sitz in Koblenz soll vom Bauprodukthersteller Tremco Construction Products Group (Tremco CPG) übernommen werden. Das teilt Kalzip mit. Die entsprechende Absichtserklärung sei von Tremco CPG veröffentlicht worden, erklärt das Unternehmen.Kalzip entwickelt und produziert seit 1968 Aluminium-Dach- und Fassadensysteme und ist von Koblenz aus international tätig.