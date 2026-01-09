Alu-Spezialist wird verkauft US-Firma will Kalzip aus Koblenz übernehmen Angela Kauer-Schöneich 09.01.2026, 10:00 Uhr

i Eine Dachkonstruktion auf dem Gelände von Kalzip, Vorbild des Flughafens in Madrid: Der Koblenzer Aluminium-Spezialist steht vor der Übernahme. Hammer Tim

Der Koblenzer Aluminium-Spezialist Kalzip, bekannt für Fassaden an Bauten wie dem Flughafen von Madrid, wird Teil einer US-Gruppe. Das sind die Hintergründe.

Kalzip mit Sitz in Koblenz soll vom Bauprodukthersteller Tremco Construction Products Group (Tremco CPG) übernommen werden. Das teilt Kalzip mit. Die entsprechende Absichtserklärung sei von Tremco CPG veröffentlicht worden, erklärt das Unternehmen.Kalzip entwickelt und produziert seit 1968 Aluminium-Dach- und Fassadensysteme und ist von Koblenz aus international tätig.







Artikel teilen

Artikel teilen