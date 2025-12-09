Kaum Infos von Feuerwehr Ursache von „Wohnungsbrand“ in Koblenz bleibt offen Katrin Steinert 09.12.2025, 15:25 Uhr

i Was genau hat in der Nacht auf Samstag in der Koblenzer Hohenzollernstraße die Alarmierung ausgelöst? Darüber muss gerätselt werden. Kevin Rühle (Symbolfoto). Kevin Ruehle

Der Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Nikolaussamstag hat viele Anwohner in der Koblenzer Vorstadt aufhorchen lassen. Polizei und Feuerwehr verweisen auf den jeweils anderen, als unsere Zeitung nähere Informationen erfragen will.

Was in der Nacht auf Nikolaussamstag in der Koblenzer Vorstadt los war, bleibt offen. Dort gab es in der Hohenzollernstraße einen größeren Feuerwehreinsatz – ein Wohnungsbrand war gemeldet. Die Polizei verwies auf Anfrage für nähere Informationen am Sonntag an die Feuerwehr.







