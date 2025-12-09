Ursache von „Wohnungsbrand“ in Koblenz bleibt offen

Der Feuerwehreinsatz in der Nacht auf Nikolaussamstag hat viele Anwohner in der Koblenzer Vorstadt aufhorchen lassen. Polizei und Feuerwehr verweisen auf den jeweils anderen, als unsere Zeitung nähere Informationen erfragen will.
Lesezeit 1 Minute
Was in der Nacht auf Nikolaussamstag in der Koblenzer Vorstadt los war, bleibt offen. Dort gab es in der Hohenzollernstraße einen größeren Feuerwehreinsatz – ein Wohnungsbrand war gemeldet. Die Polizei verwies auf Anfrage für nähere Informationen am Sonntag an die Feuerwehr.