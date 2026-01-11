Urmitzer Narren feiern humorvoll und farbenfroh

Humor, Tanz und Akrobatik – das waren die Zutaten für eine gelungene Prunksitzung der KG Grün-Weiß in der Peter-Häring-Halle. Die Urmitzer präsentierten ein fünfstündiges Programm mit zahlreichen Höhepunkten.
Die Prunksitzung der KG Grün-Weiß Urmitz verwandelte die Peter-Häring-Halle wieder einmal in eine farbenfrohe Narrhalla. Rund fünf Stunden lang konnten die Karnevalisten ein buntes Programm genießen, das neben zahlreichen Tanzdarbietungen auch viele humorvolle Beiträge zu bieten hatte.