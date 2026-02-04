Die Ki und Ka Urmitz-Bahnhof hatte zu zwei tollen Sitzungen in die Halle in der Beethovenstraße eingeladen. Beide Veranstaltungen in der farbenfroh geschmückten Narrhalla waren nahezu ausverkauft. Zu Beginn erinnerte man die Besucher auf der Videoleinwand mit einer emotionalen Dokumentation an die Höhepunkte der vergangenen vier Jahrzehnte auf dieser Bühne.

Anschließend eroberte dann die Ki und Ka – Familie die Bühne. Einen Höhepunkt präsentierten die beiden Präsidenten Christoph Krämer und Finn Bauer gleich zu Beginn des Programms: Erstmals regiert in den nächsten zwei Jahren ein Kinderdreigestirn die Narren in der Stadt Mülheim-Kärlich. Prinz Milan, Jungfrau Sophie und Bauer Timo marschierten in die Halle ein. Die Insignien der Macht bekamen sie vom Präsidenten, vom Stadtbürgermeister Gerd Harner und von der Jungfrau der MKG aus dem Jahr 2000/2001 überreicht.

Rund 140 Aktive sorgten beim folgenden Sitzungsprogramm für einen sehr kurzweiligen Abend. Besonders stolz ist man in dem kleinen Stadtteil, dass man seit Jahren viele Kinder und junge Aktive für das rheinische Brauchtum begeistern kann. Dies machte sich besonders bei den Tanzvorträgen bemerkbar. Den Anfang machte die Wild Kids. Mit mehr als 20 aktiven Kindern zwischen 3 und 10 Jahren begeisterten sie mit einem süßen „Candy-Tanz“. Es folgte der Auftritt vom Solomariechen Emily Müller. Die Formation Young Flames absolvierte mit einem Gardetanz und einem Showtanz gleich zwei Auftritte. Das Gardeballett überzeugte durch eine traditionelle Tanzaufführung. Für Entzücken bei der Damenwelt sorgten die männlichen Tänzer. Gleich zwei Herren-Balletts hat die Ki und Ka zu bieten. Die „Süßen Mäuse“ traten als „Opas außer Rand und Band“ auf und die Bahnhofsnonnen sorgten nicht nur durch ihre Tanzvorführung für stehende Ovationen, denn sie wurden schon bei ihrer Ankunft vor der Halle von einer großen Fangemeinde frenetisch begrüßt. Für den tänzerischen Höhepunkt bei den Damen sorgte die Tanzgruppe „Reunited“ mit 22 Akteuren.

i Die jüngsten Tanzgruppe der Ki und Ka, die "Wild Kids" begeisterten das Publikum. Manfred Krämer

Natürlich gab es auf der Bahnhofer Bühne auch Redevorträge. Den Anfang machte Till Passow, der als Müllemer Schuljung von seinen Erlebnissen in der Schule berichtete. Ihre Premiere feierte Julia Kunefall, die mit 14 Jahren einen tollen Vortrag ohne jegliche Vorlage vortrug - und das sogar in Dialekt, was bei jungen Leuten heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Den Schlusspunkt bei den Rednern setzte Volker Passow als „Köbes von Griefrath“, seit Jahren eine Garantie für Büttenreden der Spitzenklasse. Gute Laune hatten auch die karnevalistischen Ehrengäste mitgebracht. Das Möhnenpaar aus Mülheim, der Prinz aus Urmitz und das Prinzenpaar aus Mesenich gratulierten dem Dreigestirn zur Machtübernahme in Mülheim-Kärlich.

Musikalisch ist Jutta Kremer seit mehr als 20 Jahren ein Garant für fast schon hemmungslose Stimmung im Saal. Wenn sie vor ihrem Lieblingspublikum auftritt, bleibt keiner mehr auf seinem Stuhl sitzen. Auf ihren Spuren wandelt auch Michel Hempel als Maiky Gold, von dem man sicherlich in den nächsten Jahren noch viel von seinem facettenreichen Programm hören wird. Nach dem fünfstündigen Programm bedankten sich die Präsidenten bei allen Akteuren, den zahlreichen Helfern und beim Musikverein Harmonie (Dirigent Axel Jünger) der ebenfalls seit 40 Jahren die Sitzungen musikalischen und stimmungsvoll begleitet. red