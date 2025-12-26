Update zur Baufläche im Gewerbepark Mülheim-Kärlich

Im Sommer dieses Jahres wurde bekannt, dass Primark zusammen mit H&M in den Mülheim-Kärlicher Gewerbepark ziehen wird. Das entsprechende Gebäude befindet sich aber noch im Bau. Wann derzeit mit einer Fertigstellung gerechnet wird, erfahren Sie hier.
Im noch laufenden Jahr hat es so einige Neuigkeiten aus dem Gewerbepark in Mülheim-Kärlich gegeben. Kaufland übernahm die ehemalige Real-Fläche im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum, Starbucks öffnete Anfang Dezember, und weitere Neuzugänge für das kommende Jahr wurden bestätigt.