Feuerwehren im Dauereinsatz Unwetter richtet Schäden in Koblenz und der Region an Eva Hornauer

Matthias Kolk 20.08.2026, 11:41 Uhr

i Gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend zogen dunkle Wolken über Koblenz hinweg und brachten Starkregen und Sturmböen mit sich. Ingo Beller

Am Mittwochabend fegte ein Unwetter mit orkanartigen Böen über die Region und Koblenz hinweg. Feuerwehren waren zum Teil im Dauereinsatz. Manche Orte kamen glimpflich davon, andere traf es schwerer. Gemeinden warnen davor, in den Wald zu gehen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwochabend gerade eine Warnung für ein Gewitter der Warnstufe 3 rausgegeben, da fing es in Koblenz auch schon an in Strömen zu regnen. Das Unwetter mit orkanartigen Sturmböen hat in Koblenz und der Region viel Schaden angerichtet.







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