Ob eindrucksvolle Fachwerkhäuser oder das Fabelwesen Tatzelwurm: Bei der neuen Ortsführung vom Nachwächter und seiner Marketenderin kann man einiges über den Moselort Kobern lernen.
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Premiere geglückt: Die Teilnehmer einer szenisch-historischen Ortsführung in Kobern begleiteten den Nachtwächter und seine Marketenderin bei ihrer abendlichen Patrouille durch die verwinkelten Gassen des historischen Ortskerns. Dabei zeigten sich die Teilnehmer begeistert über die ihnen gebotene lebendige, unterhaltsame und mit reichlich Spielfreude inszenierte kultige Mischung aus Straßentheater und Erlebnistour.