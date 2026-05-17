Führung durch Kobern
Unterwegs mit dem Nachtwächter und seiner Marketenderin
Am Tatzelwurmbrunnen startete die Erlebnistour durch Kobern. Kompetent und mit viel Charme führten der Nachtwächter (Josef Stei
Am Tatzelwurmbrunnen startete die Erlebnistour durch Kobern. Kompetent und mit viel Charme führten der Nachtwächter (Josef Steiner) und seine Marketenderin (Ute Lellmann) die Teilnehmer durch den Ort.
Erwin Siebenborn

Ob eindrucksvolle Fachwerkhäuser oder das Fabelwesen Tatzelwurm: Bei der neuen Ortsführung vom Nachwächter und seiner Marketenderin kann man einiges über den Moselort Kobern lernen. 

Lesezeit 2 Minuten
Premiere geglückt: Die Teilnehmer einer szenisch-historischen Ortsführung in Kobern begleiteten den Nachtwächter und seine Marketenderin bei ihrer abendlichen Patrouille durch die verwinkelten Gassen des historischen Ortskerns. Dabei zeigten sich die Teilnehmer begeistert über die ihnen gebotene lebendige, unterhaltsame und mit reichlich Spielfreude inszenierte kultige Mischung aus Straßentheater und Erlebnistour.

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