Führung durch Kobern Unterwegs mit dem Nachtwächter und seiner Marketenderin Erwin Siebenborn 17.05.2026, 14:06 Uhr

i Am Tatzelwurmbrunnen startete die Erlebnistour durch Kobern. Kompetent und mit viel Charme führten der Nachtwächter (Josef Steiner) und seine Marketenderin (Ute Lellmann) die Teilnehmer durch den Ort. Erwin Siebenborn

Ob eindrucksvolle Fachwerkhäuser oder das Fabelwesen Tatzelwurm: Bei der neuen Ortsführung vom Nachwächter und seiner Marketenderin kann man einiges über den Moselort Kobern lernen.

Premiere geglückt: Die Teilnehmer einer szenisch-historischen Ortsführung in Kobern begleiteten den Nachtwächter und seine Marketenderin bei ihrer abendlichen Patrouille durch die verwinkelten Gassen des historischen Ortskerns. Dabei zeigten sich die Teilnehmer begeistert über die ihnen gebotene lebendige, unterhaltsame und mit reichlich Spielfreude inszenierte kultige Mischung aus Straßentheater und Erlebnistour.







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