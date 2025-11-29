Unterwegs in Koblenz: Wenn die Straße das Zuhause ist

Zwischen Bahnhofsbänken und Unterführungen: Wie geht es den Menschen ohne Dach überm Kopf, und wer kümmert sich in Koblenz um sie? Eine Reportage: unterwegs durch die kalten Straßen mit Streetworker Jürgen Michel.
Lesezeit 5 Minuten
Trist ist der Morgen, der Himmel gleicht den grauen Pflastersteinen auf dem Vorplatz des Koblenzer Hauptbahnhofs. Ein Mann, sportlich-schlank gebaut, graue Haare und Dreitagebart, geht in Richtung Haupteingang. Es ist Sozialarbeiter Jürgen Michel, gekleidet in dunkle Jeans, Sneaker und dicke Jacke.