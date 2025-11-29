Arbeit eines Streetworkers Unterwegs in Koblenz: Wenn die Straße das Zuhause ist Hannah Klein 29.11.2025, 07:00 Uhr

i Jürgen Michel (61) ist Sozialarbeiter, und das seit 26 Jahren. Regelmäßig ist er in den Straßen der Rhein-Mosel-Stadt unterwegs. Er will wissen, wie es den Menschen geht, die in Koblenz leben, aber ohne Dach über dem Kopf. Hannah Klein

Zwischen Bahnhofsbänken und Unterführungen: Wie geht es den Menschen ohne Dach überm Kopf, und wer kümmert sich in Koblenz um sie? Eine Reportage: unterwegs durch die kalten Straßen mit Streetworker Jürgen Michel.

Trist ist der Morgen, der Himmel gleicht den grauen Pflastersteinen auf dem Vorplatz des Koblenzer Hauptbahnhofs. Ein Mann, sportlich-schlank gebaut, graue Haare und Dreitagebart, geht in Richtung Haupteingang. Es ist Sozialarbeiter Jürgen Michel, gekleidet in dunkle Jeans, Sneaker und dicke Jacke.







Artikel teilen

Artikel teilen