Bildergalerie zum Durchklicken Unterwegs in der verlassenen Alten Schule von Bubenheim Matthias Kolk 28.08.2026, 06:00 Uhr

i Die Alte Schule in Bubenheim wurde 1848 erbaut. Seit einigen Jahren wird aber hier niemand mehr unterrichtet. Mirco Klein

Ein Lehrer hat in der alten Schule früher mal zwischen 40 und 70 Kinder unterrichtet. Heute ist kaum noch Leben in dem historischen Gemäuer. Ein Rundgang in Bildern durch vergangene Zeiten.

Seit 1848 steht die alte Schule mitten im Koblenzer Stadtteil Bubenheim. Doch die Zeiten, in denen hier Kinder unterrichtet wurden, sind schon lange vorbei. Seit einigen Jahren ist das quadratische Haus an der Weißenthurmer Straße nahezu verlassen.Nur noch im Ortsvorsteherbüro und in dem kleinen Besprechungsraum im alten Klassenzimmer im Erdgeschoss ist manchmal was los.







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