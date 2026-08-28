Bildergalerie zum Durchklicken
Unterwegs in der verlassenen Alten Schule von Bubenheim
Die Alte Schule in Bubenheim wurde 1848 erbaut. Seit einigen Jahren wird aber hier niemand mehr unterrichtet.
Die Alte Schule in Bubenheim wurde 1848 erbaut. Seit einigen Jahren wird aber hier niemand mehr unterrichtet.
Mirco Klein

Ein Lehrer hat in der alten Schule früher mal zwischen 40 und 70 Kinder unterrichtet. Heute ist kaum noch Leben in dem historischen Gemäuer. Ein Rundgang in Bildern durch vergangene Zeiten.

Seit 1848 steht die alte Schule mitten im Koblenzer Stadtteil Bubenheim. Doch die Zeiten, in denen hier Kinder unterrichtet wurden, sind schon lange vorbei. Seit einigen Jahren ist das quadratische Haus an der Weißenthurmer Straße nahezu verlassen.Nur noch im Ortsvorsteherbüro und in dem kleinen Besprechungsraum im alten Klassenzimmer im Erdgeschoss ist manchmal was los.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren