Schmetterlinge im Bauch und schwitzige Hände: Ein kleines bisschen Aufregung gehört zum Daten dazu. Durch Angebote wie Singlepartys und das Projekt Herzenssache möchten die FWS auch Menschen mit Beeinträchtigungen beim Dating unterstützen.
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Dating, Partnersuche, Flirten: All das kann schön, aber auch sehr kompliziert sein – vom Herzschmerz, der draus entstehen kann, ganz zu schweigen. Das Projekt Herzenssache.net versucht Menschen mit Beeinträchtigung – ob körperlicher, psychischer oder geistig er Art – zu unterstützen.