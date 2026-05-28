Förder- und Wohnstätten Kettig Unterstützung im Datingleben gehört auch zur Inklusion Eva Hornauer 28.05.2026, 17:00 Uhr

i Herzenssache.net ist eine Parntervermittlung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Auch die Förder- und Wohnstätten in Kettig sind Mitglied. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Schmetterlinge im Bauch und schwitzige Hände: Ein kleines bisschen Aufregung gehört zum Daten dazu. Durch Angebote wie Singlepartys und das Projekt Herzenssache möchten die FWS auch Menschen mit Beeinträchtigungen beim Dating unterstützen.

Dating, Partnersuche, Flirten: All das kann schön, aber auch sehr kompliziert sein – vom Herzschmerz, der draus entstehen kann, ganz zu schweigen. Das Projekt Herzenssache.net versucht Menschen mit Beeinträchtigung – ob körperlicher, psychischer oder geistig er Art – zu unterstützen.







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