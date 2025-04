Unternehmen, die seit 100 Jahren in Familienhand sind, kann man in der Region mit der Lupe suchen. Kimmel Zahntechnik in Koblenz gehört zu dieser seltenen Gattung. Im Jahre 1925 gegründet, zeigt der Kompass seitdem stets in Richtung Erfolg.

Der Firmen-Wahlspruch „Fortschritt aus Tradition“ erhält in diesem Zusammenhang eine ganz besondere Bedeutung. Man sieht sich seit Firmengründung als zuverlässiger Ansprechpartner für die komplette Zahntechnik und umfangreiche Dienstleistungen. „Ziel war und ist”, so Senior Jost Kimmel, „für jedes Problem eine Lösung zu finden und diese gemeinsam mit Kunden und Lieferanten kontinuierlich weiterzuentwickeln”. Er sei stolz auf diese Entwicklung, die zeige, dass man mit Fleiß und Risikobereitschaft auch in schlechten Zeiten nie aufgeben dürfe.

i Das Bild zeigt von links: Senior Jost Kimmel sowie die Geschäftsführer Tobias Löchel und Andreas Kimmel. Wolfgang Lucke

Die Aufgabenstellungen werden heute mit 135 qualifizierten Mitarbeitern an fünf Standorten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen gestemmt. Man setzt auf Qualität und den zuverlässigen Service am Ort, 100 Prozent regional und individuell. Heute verlässt sich ein Kundenstamm von rund 100 Praxen mit mehr als 170 Zahnärzten auf diese Firmenphilosophie.

Angefangen hat die Erfolgsstory in einer Seitengasse der heutigen Fußgängerzone Löhrstraße. Im Zahntechnischen Laboratorium Coblenz (ZLC) fabrizierten Fritz Kimmel und Paul Heidger zunächst die gängigen Klammerprothesen aus Kautschuk. Aber schon damals war die Unternehmung vom Geist der Innovation inspiriert. „Ständig wurden neue Techniken ausprobiert”, erzählt Andreas Kimmel, heute gemeinsam mit Tobias Löchel Firmeninhaber und für die Geschäftsführung verantwortlich. Zudem erkannte man schnell, dass ein Angebot von Praxis- und Zahnarztbedarf einen soliden Geschäftszweig darstellte und konzentrierte sich verstärkt auf diesen Bereich.

i Fritz Kimmel (rechts) in der Werkstatt in der Gründerzeit. Archiv Familie Kimmel

Einen heftigen Rückschlag stellte im Jahre 1944 die völlige Zerstörung des Firmengebäudes durch einen Bombenangriff dar. Dadurch war man gezwungen, bis 1949 auf provisorische Gebäude in Vallendar auszuweichen. Dann konnten neue Räumlichkeiten am Friedrich-Ebert-Ring bezogen werden.

Ab 1952 war Kimmel bundesweit als eines der ersten Unternehmen auf dem Gebiet Modellguss tätig. 1962 leistete die Firma Pionierarbeit bei der Aufbrenntechnik zum Verbinden keramischer Massen mit zahnmedizinischen Metallen. „Ein echter Meilenstein in Richtung Zukunft”, beschreibt Jost Kimmel diesen Fortschritt. Mit 23 Jahren absolvierte er 1967 vor der Handwerkskammer Koblenz die Meisterprüfung und übernahm ein Jahr später das ZLC. In den Folgejahren konnten mehr als zwölf Zahntechniker zur Meisterprüfung geführt werden.

i Im Technikraum können die verschiedenen digitalen Anlagen gesteuert werden. Wolfgang Lucke

Im Jahre 1987 erfolgte die Umfirmierung von ZLC in Kimmel Zahntechnik GmbH. Ein Jahr später wurden die ersten Laserschweißgeräte eingesetzt. Zwei Führungskräfte wurden zu Geschäftsführenden Gesellschaftern an der Seite von Jost Kimmel ernannt.

Als eines der ersten Unternehmen am Standort im Gewerbegebiet Nord konnte Kimmel im Jahre 1995 die Einweihung des neuen Betriebsgebäudes feiern – inklusive 70-jährigem Bestehen und der Schlüsselübergabe an die dritte Generation.

Innovationsschub im Jahr 1996

Das Jahr 1996 brachte einen weiteren Innovationsschub in Technik und Material durch bundesweit einen der ersten Einsätze von CAD/CAM-Verfahrenstechniken, die von der digitalen Oberflächenerfassung des beschliffenen Zahns bis zum Ausfräsen des Werkstücks alle Arbeitsschritte umfassen. Ein Jahr später wurde das Qualitätsmanagement nach ISO-Norm eingeführt.

1999 legte Andreas Kimmel die Zahntechnik-Meisterprüfung ab und übernahm fünf Jahre später die Geschäftsführung. Eine Zweigstelle Kimmel Zahntechnik wurde in Bonn eröffnet. Das Jahr 2005 brachte die Auszeichnung „TOP 100 – Innovator im deutschen Mittelstand”. 2010 wurde die Kimmel-Zahntechnik-Filiale Koblenz-City als Marke „Z-ART Zahnmanufaktur“ eröffnet. 2016 und 2020 kamen weitere hinzu.

i Feine Handarbeit ist nach wie vor gefragt. Wolfgang Lucke

Da das Unternehmen seit seiner Gründung Wert auf ein gutes Betriebsklima und hohe Personalverantwortlichkeit legt, freute sich Tobias Löchel (2011 Meistertitel) besonders über die Auszeichnung „TOP JOB 2012 – Die besten 100 Arbeitgeber im deutschen Mittelstand”. Vom „Azubi zum Chef” ist seine persönliche Erfahrung, die ihn 2020 zum geschäftsführenden Gesellschafter machte. Sein Anspruch: „Nur zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können täglich ihr Bestes geben, und zufriedene Patienten sind bekanntlich die effektivste Werbung für die Zahnarztpraxis.”

Der Einsatz des Intraoral-Scanners führte die Zahntechnik in eine neue Dimension. Die Arbeitsplätze verwandelten sich von rein handwerklichen zu digitalen. „Wir nennen das aus Digitalem und Analogem einen Dialog werden lassen”, erläutert Kimmel.” Die große Genauigkeit der digitalen Fotografie und Reproduktion per 3-D-Drucktechnik wird mit der nach wie vor notwendigen analogen Handarbeit verbunden. „Das schafft Ergebnisse höchster Qualitätsstufe und ist für Zahnarzt wie Patient eine sehr elegante und wirtschaftliche Lösung”, erläutert Kimmel.

Familien und Sport als Ausgleich zur Arbeit

Entspannung findet Andreas Kimmel im Kreise seiner Familie oder beim Sport. Mountainbike, Rennrad heißen die Favoriten. Aber auch Ballsportarten spielen immer eine Rolle. Entgegen dem wachsenden Firmenerfolg geht es aber hier in die andere Richtung: „Handball, Tennis, Golf … die Bälle wurden immer kleiner.” Für Tobias Löchel stellt seine junge Familie das schönste Hobby dar. Und als Selbstständiger sei er es gewohnt, meint er schmunzelnd, ständig Spagat und Jonglage zu machen.