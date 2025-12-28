Unternehmen Hünten setzt auf Azubis aus dem Ausland

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, schaut der Fleischproduzent Hünten aus Löf über den Tellerrand hinaus, beziehungsweise über Landesgrenzen hinweg. Azubis aus dem Ausland sind bei dem Familienbetrieb keine Seltenheit. Und das Konzept funktioniert.
Lesezeit 2 Minuten
Wenn Bewerbungen Mangelware sind, müssen Betriebe kreativ werden. Der Fleisch- und Wurstwarenproduzent Hünten aus Löf hat vor ein paar Jahren damit begonnen, Auszubildende aus dem Ausland anzuwerben. Und das mit Erfolg. Mittlerweile arbeiten ein marokkanischer und drei vietnamesische Azubis in dem mit dem diesjährigen Eifel Award ausgezeichneten Familienunternehmen.