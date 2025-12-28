Von Marokko an die Mosel Unternehmen Hünten setzt auf Azubis aus dem Ausland Alexander Thieme-Garmann 28.12.2025, 14:00 Uhr

i Im Metzgerladen von Hünten stehen Abderrahman Lahjouji Drissi (2. von links) und Kim Dung Trang (hinten Mitte). Aussichten auf eine gute Ausbildung haben die beiden nach Deutschland gebracht. Alexander Thieme-Garmann

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, schaut der Fleischproduzent Hünten aus Löf über den Tellerrand hinaus, beziehungsweise über Landesgrenzen hinweg. Azubis aus dem Ausland sind bei dem Familienbetrieb keine Seltenheit. Und das Konzept funktioniert.

Wenn Bewerbungen Mangelware sind, müssen Betriebe kreativ werden. Der Fleisch- und Wurstwarenproduzent Hünten aus Löf hat vor ein paar Jahren damit begonnen, Auszubildende aus dem Ausland anzuwerben. Und das mit Erfolg. Mittlerweile arbeiten ein marokkanischer und drei vietnamesische Azubis in dem mit dem diesjährigen Eifel Award ausgezeichneten Familienunternehmen.







