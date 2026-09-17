Ausflüge in der Region Koblenz
Unterirdisch unterwegs: Alternativen zum Festungsbunker
Die Grube Bendisberg in Langenfeld ist eine von vielen Ausflugszielen in der Region, die Besucher in unterirdische Welten führt.
Die Grube Bendisberg in Langenfeld ist eine von vielen Ausflugszielen in der Region, die Besucher in unterirdische Welten führt.
Rico Rossival

Mit Schutzhelm auf dem Kopf Schutzbunker erkunden oder durch Bergbaustollen wandern: In Koblenz und der Region locken viele Ziele unter die Erde.

Lesezeit 2 Minuten
Nur selten öffnet der Bunker unter der Festung Ehrenbreitstein seine unterirdischen Gänge für Sonderführungen. Aus Sicherheitsgründen bleibt er vorerst aber ganz zu, wie im September bekannt gemacht wurde. In der Region um Koblenz gibt es alternativ auch einige andere unterirdische Welten zu erkunden, von Bunkern über Bergstollen bis hin zu besonderen Kellern.
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