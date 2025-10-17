Anzeige in Koblenz Unter den Rock gefilmt: Das war kein Einzelfall 17.10.2025, 12:00 Uhr

i In der Nähe der Fußgängerampel vor dem Koblenzer Forum Mittelrhein bemerkte die junge Frau am Dienstag, dass ein Mann ihr unter den Rock filmte. Doris Schneider

Nicht nur einer einzigen jungen Frau hat ein 44-Jähriger am Koblenzer Zentralplatz unter den Rock gefilmt und nicht nur an einem Tag, sondern mehrfach. Die Polizei nennt auf Anfrage unserer Zeitung mehr Details.

Schnell reagiert hat am Dienstagnachmittag eine 23-Jährige, als sie auf dem Koblenzer Zentralplatz bemerkte, dass ein Mann ihr mit dem Handy unter den Rock filmte. Sie verständigte die Polizei, der 44-Jährige wurde entdeckt. Jetzt stellt sich heraus: Der Mann hat nicht nur an diesem Tag gefilmt.







Artikel teilen

Artikel teilen