Hohenzollernstraße gesperrt Unfall mit Polizeiauto in der Koblenzer Südstadt Matthias Kolk

Doris Schneider 17.02.2025, 13:44 Uhr

i Ein Polizeiauto ist am Montag in einen Unfall in der Koblenzer Hohenzollernstraße verwickelt gewesen. Doris Schneider

Am Montagmittag kam es zu einem Unfall in der Hohenzollernstraße in Koblenz. Auch ein Polizeiauto ist in diesen verwickelt gewesen.

Ein demoliertes Polizeiauto und ein nicht minder beschädigtes Privatauto stehen am Montagmittag kaputt auf den Bürgersteigen in der Hohenzollernstraße in Koblenz auf Höhe der Hausnummer 144. Wie eine Augenzeugin berichtet, soll es einen Auffahrunfall mit hoher Geschwindigkeit zwischen zwei Autos gegeben haben, eins davon ein Streifenwagen der Polizei.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen