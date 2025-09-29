Bei Fahrspurwechsel kracht es Unfall mit drei Autos: Rückstau auf Koblenzer Südbrücke 29.09.2025, 14:26 Uhr

i Stau auf der Südbrücke: Während der Unfallaufnahme mussten drei Fahrstreifen auf der linken Spur zusammengeführt werden, weshalb es am Montagmorgen zu Rückstau kam. Katrin Steinert

Wenn es morgens auf Zubringerstrecken in Richtung der Koblenzer Innenstadt kracht, müssen vor allem Berufspendler starke Nerven haben: Es geht meist nur im Schneckentempo voran. So auch am Montagmorgen auf der Südbrücke in Richtung B9/Koblenz.

Im Berufsverkehr hat sich am Montagmorgen auf der Koblenzer Südbrücke ein Unfall mit drei Autos ereignet. Das bestätigt das Polizeipräsidium Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion. Die drei Wagen fuhren gegen 7.47 Uhr aus Fahrtrichtung Horchheim kommend nebeneinander in Richtung Koblenzer Innenstadt.







