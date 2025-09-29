Wenn es morgens auf Zubringerstrecken in Richtung der Koblenzer Innenstadt kracht, müssen vor allem Berufspendler starke Nerven haben: Es geht meist nur im Schneckentempo voran. So auch am Montagmorgen auf der Südbrücke in Richtung B9/Koblenz.
Lesezeit 1 Minute
Im Berufsverkehr hat sich am Montagmorgen auf der Koblenzer Südbrücke ein Unfall mit drei Autos ereignet. Das bestätigt das Polizeipräsidium Koblenz auf Anfrage unserer Redaktion. Die drei Wagen fuhren gegen 7.47 Uhr aus Fahrtrichtung Horchheim kommend nebeneinander in Richtung Koblenzer Innenstadt.