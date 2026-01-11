Kollision führt zu Sperrung: Unfall auf der B49 bei Koblenz legt Verkehr lahm
Kollision führt zu Sperrung
Unfall auf der B49 bei Koblenz legt Verkehr lahm
Ein Unfall auf der B49 hat zu einer Straßensperrung und erheblichen Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr geführt. Das ist bisher bekannt.
Auf der B49 bei Koblenz ist es am Freitagnachmittag, 9. Januar, gegen 16.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw-Anhänger-Gespann gekommen. Wie die Polizei am Folgetag mitteilte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Montabaur zwischen den Anschlussstellen Koblenz Horchheimer Höhe und Denzerheide und führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.