Kollision führt zu Sperrung Unfall auf der B49 bei Koblenz legt Verkehr lahm 11.01.2026, 09:56 Uhr

i Am Freitag kam es zu einem folgenschweren Unfall auf der B49. Stefan Puchner/dpa. dpa

Ein Unfall auf der B49 hat zu einer Straßensperrung und erheblichen Beeinträchtigungen im Feierabendverkehr geführt. Das ist bisher bekannt.

Auf der B49 bei Koblenz ist es am Freitagnachmittag, 9. Januar, gegen 16.48 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Lkw-Anhänger-Gespann gekommen. Wie die Polizei am Folgetag mitteilte, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Montabaur zwischen den Anschlussstellen Koblenz Horchheimer Höhe und Denzerheide und führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.







Artikel teilen

Artikel teilen