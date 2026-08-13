Illegales Autorennen?
Unfall auf B9: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt
Auf der B9 in Koblenz ist am späten Mittwochabend ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden (Symbolfoto).
Auf der B9 in Koblenz ist am späten Mittwochabend ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden (Symbolfoto).
Marijan Murat/dpa

Ein Motorradfahrer ist am späten Mittwochabend auf der B9 in Koblenz schwer verletzt worden. Er hatte ein stehendes Auto übersehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es zuvor ein illegales Autorennen gegeben haben könnte. 

Lesezeit 1 Minute
Zunächst stießen auf der B9 in Koblenz am späten Mittwochabend zwei Autos ineinander. Danach krachte ein Motorradfahrer in einen der beiden Wagen und wurde lebensgefährlich verletzt. Haben die beiden Autos zuvor ein illegales Rennen ausgefahren?Dieser Frage geht derzeit die Koblenzer Polizei nach und bittet um Hinweise.
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