Illegales Autorennen? Unfall auf B9: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt Jan Lindner 13.08.2026, 12:15 Uhr

i Auf der B9 in Koblenz ist am späten Mittwochabend ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden (Symbolfoto). Marijan Murat/dpa

Ein Motorradfahrer ist am späten Mittwochabend auf der B9 in Koblenz schwer verletzt worden. Er hatte ein stehendes Auto übersehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass es zuvor ein illegales Autorennen gegeben haben könnte.

Zunächst stießen auf der B9 in Koblenz am späten Mittwochabend zwei Autos ineinander. Danach krachte ein Motorradfahrer in einen der beiden Wagen und wurde lebensgefährlich verletzt. Haben die beiden Autos zuvor ein illegales Rennen ausgefahren?Dieser Frage geht derzeit die Koblenzer Polizei nach und bittet um Hinweise.







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