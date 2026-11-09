Weitere Infos der Polizei
Unfall auf B9 bei Brey: Zwei Verletzte im Krankenhaus
Auf der B9 ist zwischen Brey und Spay am Montagmittag ein Unfall passiert.
Auf der B9 ist zwischen Brey und Spay am Montagmittag ein Unfall passiert.
Daniel Vogl/dpa

Zwei Autos sind am Montagmittag auf der B9 zwischen Brey und Spay zusammengestoßen. Die Polizei gibt nun weitere Infos zu dem Unfall bekannt. 

Lesezeit 1 Minute
Zwei verletzte Personen, mehr als eine Stunde Vollsperrung der B9: Zwischen Brey und Spay sind am Montagmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Das teilte die Polizei mit. Demnach passierte der Unfall im Begegnungsverkehr gegen 13 Uhr.In der Abschlussmeldung der Polizei heißt es, dass die Ursache bislang ungeklärt sei.
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