Ein Autofahrer übersah in Koblenz auf der B416 zwischen Metternich und Güls beim Abbiegen ein Fahrzeug und stieß mit diesem zusammen. Der Rückstau zog sich bis zur Nordtangente in Koblenz-Metternich hin. Mittlerweile ich die Straße wieder frei.

B416 zwischen Metternich und Güls (Moselweinstraße) mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Fahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt und stieß mit einem zweiten Wagen zusammen.